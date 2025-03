Arriva la nuova Cla, la Mercedes ‘più intelligente’ mai prodotta

(Adnkronos) – Più lunga (ora tocca i 4,72 metri), più comoda, più efficiente ma soprattutto l’auto più intelligente mai realizzata da Mercedes-Benz . E’ tutta nel segno più l’evoluzione della nuova generazione della CLA, presentata in questi giorni a Roma alla stampa internazionale. Primo modello di una famiglia di veicoli completamente nuova, la nuova ‘compatta’ – almeno secondo la classificazione della basa di Stoccarda – è il primo veicolo a funzionare completamente con il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), sviluppato internamente e potenziato dall’intelligenza artificiale di Microsoft e Google che fa dialogare la vettura con il Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Il risultato sono aggiornamenti regolari over-the-air per le funzioni più importanti del veicolo, inclusi per la prima volta i sistemi di assistenza alla guida. Grazie a MB.OS la nuova generazione del sistema del sistema di infotainment Mbux può sfruttare la potenza dei chip ad alte prestazioni rivoluzionando il rapporto tra veicolo e conducente e consentendo – secondo la casa tedesca – dialoghi complessi come quelli che si potrebbero avere con una persona reale. Le soluzioni tecnologiche all’avanguardia consentono alla nuova Cla di sfruttare le funzionalità di sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 come il Lane Change Assist, che facilita i cambi di corsia con un semplice clic sulla leva dell’indicatore di direzione. Impossibile confondere il nuovo modello con la prima generazione: la CLA 2025 – contraddistinta da passo lungo, fiancata filante e una coda molto corta – è dotata di una griglia a forma di A reinterpretata per l’era elettrica con un pannello a stella completamente illuminato per la prima volta su un veicolo di produzione Mercedes-Benz. Un totale di 142 stelle a LED con effetto cromato animate singolarmente creano una firma distintiva del marchio. Sul fronte delle motorizzazioni la nuova Cla è ora disponibile in versione 100% elettrica con la versione 250+ da 200kW che vanta un’autonomia fino a 792 km e la versione ad alte prestazioni 350 4MATIC accreditata di 260 kW: entrambe presentano la variante top di gamma delle batterie agli ioni di litio con un contenuto energetico utilizzabile di 85 kWh. Il sistema da 800 volt può ridurre significativamente i tempi di ricarica in combinazione : la CLA 250+ può ‘riguadagnare’ fino a 325 chilometri in dieci minuti. La ricarica rapida in corrente continua fino a 320 kW è possibile per la CLA 250+ e la CLA 350 4MATIC. Verso la fine dell’anno arriverà in gamma un moderno ibrido con tre livelli di potenza, con tecnologia a 48 volt e un motore elettrico integrato nella trasmissione, per il quale si potrà scegliere tra trazione anteriore e integrale 4MATIC. Modello che manda in pensione la vecchia gamma EQ la nuova Cla viene presentata con orgoglio dal numero uno del gruppo Ola Källenius, che rivendica: “Come inventori dell’automobile, abbiamo riscritto la storia dell’automotive più e più volte, e ora lo stiamo facendo di nuovo con la nuovissima Cla. E’ un modello che traduce in produzione di serie la Mercedes più efficiente mai realizzata, la Vision EQXX, in produzione di serie. E i risultati parlano da soli: questa vettura è avanti rispetto alla concorrenza in ogni ambito, autonomia, velocità di ricarica, consumi, comfort e intelligenza, e sottolinea la nostra ambizione di essere leader . Ed è solo il primo di una serie di nuovi veicoli Mercedes-Benz, con trazione completamente elettrica o ibrida ad alta tecnologia”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)