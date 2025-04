Audi E5 Sportback al Salone di Shanghai 2025

(Adnkronos) –

Audi si prepara a un debutto storico al Salone di Shanghai 2025, dove presenterà per la prima volta la nuova E5 Sportback, il primo modello di serie del brand dedicato esclusivamente al mercato cinese. Questa berlina 100% elettrica rappresenta il punto di partenza di una generazione inedita di vetture a zero emissioni, concepite per una clientela giovane, tecnologica e attenta alla digitalizzazione. La sigla E5 fonde innovazione e identità: la

“

E” richiama la propulsione elettrica, mentre il numero “5”

identifica il segmento delle medie dimensioni. La linea Sportback, invece, è un tributo al linguaggio stilistico tipico di Audi, fatto di eleganza dinamica e proporzioni equilibrate. Il debutto commerciale del modello è atteso per la fine dell’estate 2025. Accanto alla E5, la casa dei quattro anelli porterà a Shanghai anche altri modelli sviluppati per la Cina: A6L e-tron, A5L, A5L Sportback e Q5L.



Per sottolineare la sinergia tra il nuovo brand cinese e il marchio globale, Audi presenterà 19 veicoli in uno stand congiunto con i partner FAW e SAIC. Il percorso espositivo offrirà un’esperienza immersiva centrata su performance, design, trazione quattro, innovazioni digitali e sostenibilità. Grande attenzione sarà riservata all’anteprima della prossima generazione di interni digitali, basati su una nuova architettura elettronica che permetterà una personalizzazione avanzata dell’esperienza utente, pensata su misura per le aspettative del pubblico cinese.

Shanghai si conferma così vetrina strategica per il futuro di della Casa dei Quattro Anelli in Asia, con una visione chiara: coniugare progresso tecnologico, elettrificazione e una nuova identità premium orientata alla connettività.