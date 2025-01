Audi rivoluziona la tecnologia mild-hybrid con il nuovo sistema MHEV+

(Adnkronos) –

Audi introduce un’evoluzione della tecnologia mild-hybrid, migliorando l’efficienza e riducendo i consumi grazie al nuovo sistema MHEV+ da 48 Volt, ora disponibile sui modelli A5 e Q5.

Il cuore del nuovo sistema MHEV+ è il powertrain generator (PTG), un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM), abbinato a un’elettronica di potenza avanzata, un alternatore-starter azionato a cinghia e una batteria agli ioni di litio-ferro-fosfato da 48 Volt. Questa configurazione consente un’interazione fluida tra il motore elettrico e quello a combustione, garantendo maggiore efficienza e prestazioni ottimizzate. L’integrazione del sistema MHEV+ nelle motorizzazioni Audi TDI e TFSI ha permesso una riduzione dei consumi e delle emissioni fino al 10% rispetto alla generazione precedente. Il powertrain generator è posizionato in uscita dalla trasmissione e raffreddato a liquido per garantire un funzionamento stabile ed efficiente. Tra i principali vantaggi del sistema: • efficienza migliorata, grazie al supporto diretto al motore termico. • maggiore comfort, con un sistema start/stop più reattivo e fluido. • marcia elettrica parziale, ideale per manovre e situazioni di bassa velocità. “La nuova tecnologia mild-hybrid plus rappresenta un passo fondamentale per l’elettrificazione dei modelli Audi con motore a combustione basati sulla piattaforma premium termica PPC”, dichiara Geoffrey Bouquot, membro del Board di AUDI AG per lo Sviluppo Tecnico.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)