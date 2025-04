Bentley Black Edition: anima oscura e potenza ibrida per Continental GT e Flying Spur

(Adnkronos) – Bentley presenta le nuove Black Edition, interpretazioni grintose e raffinate delle Continental GT e Flying Spur. Due versioni esclusive che saranno realizzate in soli 400 esemplari a livello globale.

Le Bentley Black Edition si distinguono per i loghi “Winged B” in nero lucido, scritte Bentley tono su tono, badge dedicati sui parafanghi anteriori e una serie di finiture Blackline. La griglia anteriore, gli inserti dei paraurti e lo splitter sono tutti rifiniti nella tonalità Beluga Black, mentre i cerchi in lega da 22 pollici a dieci razze sfoggiano una verniciatura total black, con l’alternativa bicolore disponibile su richiesta. Un tocco di carattere in più è dato dalle pinze freno Mandarin arancio, proposte di serie su ogni esemplare. I gruppi ottici anteriori delle Continental GT e GTC adottano la raffinata firma luminosa Harmony, già vista sulle versioni core e Azure, con animazione di benvenuto. All’interno domina un’atmosfera avvolgente e scura, dove ogni dettaglio è configurabile. Il logo Black Edition è ricamato sui poggiatesta della Continental e su tutti e quattro quelli della Flying Spur, mentre la plancia sfoggia un’elegante finitura Piano Black, con battitacco dedicati, impunture in contrasto a scelta del cliente, pedaliera sportiva e illuminazione ambientale integrata. Il cuore tecnologico delle Black Edition è il nuovo sistema High Performance Hybrid, frutto dell’integrazione tra il V8 biturbo da 4.0 litri (520 CV) e un motore elettrico da 190 CV. Il risultato è una potenza combinata di 680 CV e 930 Nm, capace di lanciare la Continental GT da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, e la GTC e Flying Spur in 3,9 secondi. In modalità 100% elettrica, l’autonomia raggiunge gli 80 km.

