BYD ATTO 2 ottiene le cinque stelle nel test Green NCAP

BYD ha ottenuto una valutazione massima di cinque stelle Green NCAP per il suo prossimo lancio sul mercato europeo, l’ATTO 2.

Il nuovo modello ATTO 2 di BYD ha ricevuto un punteggio totale del 96% nel test indipendente, che misura attributi chiave come l’efficienza energetica e i gas serra Well-to-Wheel+.

ATTO 2 utilizza un motore anteriore elettrico di buone prestazioni da 130 kW che sviluppa una potenza di 176 cavalli con una coppia di 290 Nm che porta la vettura da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi . ATTO 2 ha un peso a vuoto di poco superiore ai 1.500 kg e un’autonomia WLTP ufficiale di ben 312 km con all’interno una serie di tecnologie intelligenti di grande efficienza. I tester hanno inoltre evidenziato una performance particolarmente forte nel Cold Ambient Test, dove la pompa di calore standard dell’ATTO 2 ha migliorato la capacità del sistema di condizionamento dell’aria e ha permesso un riscaldamento più rapido rispetto ad altri veicoli valutati da Green NCAP.



Il nuovo SUV compatto ad emissioni zero farà il suo debutto nel primo trimestre 2025.

