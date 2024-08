BYD nomina Alfredo Altavilla Special Advisor per il mercato europeo

(Adnkronos) –

BYD nomina Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo. Questo ingresso rafforza l’impegno del marchio a espandere e consolidare la propria presenza in uno dei mercati più importanti e strategici a livello globale.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “L’aggiunta di Alfredo Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento della presenza di BYD in questo importante mercato. Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa.”



Attualmente Alfredo Altavilla ricopre anche il ruolo di Senior Advisor di CVC Capital

Partners in Europa ed è membro del consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR e Proma Group.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)