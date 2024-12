BYD premiata da Autobest come COMPANYBEST 2025

(Adnkronos) –

BYD riceve il prestigioso premio “COMPANYBEST 2025” assegnato da Autobest. Si tratta di uno dei più ambiti riconoscimenti dall’industria automobilistica europea, il COMPANYBEST 2025 sottolinea la capacità di un Marchio di innovare, di introdurre nuove tecnologie e di puntare sulla sostenibilità. BYD nell’automotive, sta assumendo un ruolo sempre più da protagonista, grazie a un’offerta che sta rispondendo alle esigenze del mercato. Il Costruttore asiatico ha iniziato in una fase iniziale, a commercializzare solo auto elettriche, per poi dirottare parte della sua produzione verso alimentazioni ibride plug-in. La giuria AUTOBEST è composta da 31 giornalisti esperti dell’automotive provenienti da tutta Europa. Nei mesi scorsi un suo modello, la Dolphin, ha ricevuto l’importante riconoscimento “Best Buy Car of Europe 2024. È stata la prima auto cinese a ricevere questo premio.

BYD ha recentemente presentato anche un nuovo SUV dalle linee sportive, la Sealion 7, modello già disponibile in Italia e dotato di un’architettura innovativa. La batteria Blade in questo caso è disponibile in due tagli con capacità fino a 91,5 kWh. La potenza della Sealion 7 arriva a superare i 500 cavalli. Un SUV lussuoso, tecnologico e prestazionale, che testimonia ancora una volta quanto la BYD abbia investito in ricerca e sviluppo e che ora ne stia raccogliendo i primi frutti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)