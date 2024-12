BYD Sealion 7, spazio da SUV, linea da Coupé

(Adnkronos) –

BYD Sealion 7 è un SUV coupé completamente elettrico, pronto a conquistare l’Europa. Lunga 4,83 metri e con un passo di 2,93 metri, la nuova BYD Sealion 7 ha una dotazione di livello premium e motorizzazioni elettriche, potenti ed efficienti. Cuore del SUV elettrico cinese è la batteria Blade, completamente integrata nel telaio. Utilizza la tecnologia al litio-ferro-fosfato (LFP) ed è completamente priva di cobalto. Più resistente alle alte temperature, la batteria LFP è in grado di sopportare un maggior numero di cicli di carica e scarica, senza perdere la sua capacità. Il Nail Penetration Test è un test rigoroso che certifica che le batterie Blade della BYD hanno un’alta capacità di resistenza agli urti e alle fughe termiche. La BYD Sealion 7 è disponibile con due livelli di allestimenti: • Comfort • Excellence. La Sealion 7 Comfort è dotata di un pacco batteria da 82,5 kW che le consente di percorrere con una sola ricarica di energia, fino a 482 km nel ciclo WLTP. La Excellence AWD è dotata di una coppia di motori elettrici per una potenza complessiva di 523 cavalli e un’autonomia di 502 km (ciclo WLTP). Elevatissime le prestazioni, la Sealion 7 Excellence AWD raggiunge una velocità massima di 215 km/h per uno 0 – 100 km/h in soli 4,5 secondi. Prezzi a partire da 46.500 euro per la Comfort. Prime consegne previste entro fine anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)