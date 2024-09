CA Auto Bank e Drivalia al Salone Auto Torino 2024

(Adnkronos) –

CA Auto Bank e la sua società di noleggio e mobilità Drivalia partecipano al Salone Auto Torino 2024, in scena dal 13 al 15 settembre. Entrambi saranno presenti nella centralissima via Roma e ospiterà due modelli elettrici: la city car DR 1.0 EV e la berlina compatta MG4 Electric.

La storia continua perchè la città di Torino, attualmente sede degli headquarter del gruppo, nel 1925 diede i natali a SAVA, la prima società finanziaria in Italia e antenata dell’attuale Banca, creata allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)