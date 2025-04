Carburanti sintetici: l’alleanza giapponese guidata da Subaru 

(Adnkronos) –

Subaru, in collaborazione con altri importanti costruttori giapponesi tra cui Toyota, Mazda, Suzuki, Daihatsu ed ENEOS, ha annunciato una partnership che punta a rivoluzionare il ruolo dei motori a combustione interna. Il progetto vedrà il debutto operativo in occasione dell’Expo 2025 di Osaka, dove verranno utilizzati veicoli alimentati con carburanti sintetici per i trasporti ufficiali. L’iniziativa è sostenuta dal Green Innovation Fund e si fonda su una tecnologia sviluppata da ENEOS, che ha messo a punto un carburante sintetico derivato da idrogeno e CO2 provenienti da fonti rinnovabili. Questo carburante, già testato in laboratorio, sarà utilizzato in auto dedicate al trasporto di ospiti e personale all’interno del sito espositivo dell’Expo. L’obiettivo è dimostrare che i motori termici non devono necessariamente essere accantonati, ma possono convivere con le strategie di decarbonizzazione grazie a carburanti alternativi a basso impatto ambientale. I veicoli coinvolti saranno forniti dalle Case partner e copriranno varie funzioni operative, dal trasporto VIP ai servizi interni. L’obiettivo di questo progetto è quello di mantenere in vita le tecnologie automobilistiche attuali e ridurre le emissioni senza sacrificare l’efficienza. La miscela sperimentata offrirà prestazioni simili alla benzina, ma con una netta diminuzione dell’impronta carbonica complessiva. La partecipazione all’Expo 2025 è un’opportunità strategica per mostrare su scala mondiale l’efficacia di soluzioni che uniscono innovazione e sostenibilità. Subaru e i suoi partner intendono così promuovere un modello di mobilità che non si limita all’elettrificazione, ma abbraccia anche percorsi alternativi e complementari verso la neutralità carbonica. Questa visione congiunta delle Case giapponesi potrebbe segnare una svolta nel dibattito globale sull’evoluzione dei motori endotermici, riportandoli al centro dell’innovazione tecnologica, ma in chiave sostenibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)