Citroen al Salone dell’Auto di Parigi 2024

(Adnkronos) –

Citroen, in occasione dell'edizione 2024 del Salone dell'Auto di Parigi, presenta diverse novità. All'interno di uno stand animato da uno schermo gigante di oltre 50 metri quadri, il Brand francese presenta anche la sua nuova identità stilistica. Diverse le anteprime mondiali, Citroen procede a ritmo sostenuto verso una mobilità ecologica e sostenibile. Oltre 50.000 ordini, la rinnovata C3 è un modello facile e accessibile. Ha uno stile moderno e un design accattivante. Notevole la sua versatilità. In questa sua quarta generazione offre un comfort di bordo maggiore. Le sospensioni Citroen Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort completamente ridisegnati, sono un chiaro segno del livello elevato di benessere che la compatta francese vuole trasmettere ai passeggeri. Tre le motorizzazioni, benzina, ibrida ed elettrica, per un'autonomia che arriva fino a 440 km nel ciclo urbano. Rappresenta una delle principali protagoniste del Salone dell'Auto di Parigi 2024. Ha un look dinamico, un profilo slanciato che la fanno somigliare a un coupé ma un'abitabilità da SUV. Nella zona posteriore propone un design ancora più gradevole. Nuovo l'assetto. Nell'abitacolo, cambia il quadro strumenti, nuova è l'adozione di sedili Advanced Comfort. La C4 X abbina l'eleganza all'originalità di una carrozzeria fastback. Una raffinata 4 porte con personalità di un SUV. Per le motorizzazioni, ampia la scelta, presenti in gamma efficienti propulsori ibridi ed elettrici. Un SUV possente che mostra un design originale e deciso e forme muscolose e taglienti. Semplicità ma anche sicurezza ed efficienza aerodinamica. La nuova C5 Aircross Concept nasce sulla piattaforma multi-energia STLA Medium. Il nuovo modello sarà presentato nel corso del 2025. Previste motorizzazioni ibride, elettriche e termiche. Il quadriciclo elettrico in questa sua nuova evoluzione mostra un design totalmente nuovo. La Citroen Ami 2025 ha forme più decise. I proiettori sono stati rialzati, il frontale è in linea con la nuova identità stilistica del Brand francese. I parafanghi a strisce rendono omaggio alla storica antenata, la 2CV. Arriverà nel 2025.