DACIA Duster 4X4: l’essenza del fuoristrada compatto

DACIA Duster si conferma un punto di riferimento tra i SUV compatti con capacità off-road di alto livello. La nuova versione con trazione integrale sfrutta la piattaforma CMF-B, una soluzione tecnica avanzata che incrementa lo spazio interno per passeggeri e bagagli senza alterare la lunghezza complessiva del veicolo. Il comportamento del nuovo DACIA Duster 4X4 è stato affinato per offrire maggiore precisione e stabilità. Le barre antirollio rinforzate riducono il rollio del 17% rispetto alla versione precedente, migliorando il controllo del veicolo anche sui terreni accidentati. A contribuire alla sicurezza e alle performance in fuoristrada interviene il nuovo sistema di gestione elettronica

della trazione, che ottimizza la ripartizione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori in base alle condizioni del terreno, garantendo così un'aderenza ottimale su superfici difficili. Un sistema avanzato che permette di selezionare la modalità di guida più adatta alle condizioni del terreno: • Auto: gestione automatica della distribuzione della coppia per massimizzare la trazione • Snow: configurazione ideale per superfici scivolose, come neve o ghiaccio • Mud/Sand modalità ottimizzata per fango e sabbia, migliorando la motricità • Off-Road: ripartizione intelligente della coppia per affrontare percorsi estremi • Eco: regolazione del sistema per ridurre i consumi di carburante senza compromettere la sicurezza. L'anima off-road del DACIA Duster 4X4 è confermata dalle sue dimensioni e angoli caratteristici: • altezza da terra di 217 mm, tra le migliori della categoria • angolo di attacco di 31° per affrontare ostacoli con facilità • angolo di uscita di 36°, ideale per superare pendenze impegnative • angolo di dosso di 24°, perfetto per i percorsi più accidentati. Un altro elemento distintivo è il sistema di controllo della velocità in discesa, progettato per gestire automaticamente la frenata su pendii ripidi e scivolosi. Questo dispositivo mantiene una velocità costante tra 0 e 30 km/h, permettendo al conducente di concentrarsi solo sulla direzione del veicolo, senza dover azionare freno e acceleratore.