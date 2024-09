Debutta il Classic Defender V8 by works bespoke

(Adnkronos) –

Land Rover Classic lancia il Classic Defender V8 by Works Bespoke. Si parla di modelli unici e completamente personalizzati. Ogni Classic Defender V8 di Works Bespoke è il prodotto di centinaia di ore di lavoro scrupoloso svolto da esperti tecnici Land Rover Classic. Ogni esemplare proviene da veicoli donatori originariamente prodotti tra il 2012 e il 2016, dopo di che la vettura viene completamente rielaborata da zero fino ai minimi dettagli, riprogettata e aggiornata.

Paul Barritt, Direttore di Land Rover Classic, ha dichiarato: “Con Works Bespoke stiamo dando ai clienti l’opportunità di creare la loro perfetta Classic Defender V8, un veicolo che si adatta esattamente al loro stile di vita. Ogni veicolo è realizzato con amore, con la creatività quale unico limite, perché si tratta di personalizzare ogni vettura secondo le specifiche desiderate dal proprietario. Dall’inizio alla fine, ai clienti di Works Bespoke verrà offerta un’esperienza unica, creando la loro Defender V8 classic.”

Tutti i modelli Classic Defender V8 sono equipaggiati con un autentico motore Land Rover V8 a benzina 5,0 litri da 405 CV.

Tra le personalizzazioni che si possono effettuare i clienti possono scelgliere svariate palette di colore predefinite nei segmenti: Heritage, Contemporary, Premium o SV Metallic.

Tra gli altri pacchetti sono disponibili i cerchi in lega Wolf da 16″ o Sawtooth da 18″ mentre all’interno è possibile avere un selettore del cambio a pistola tattile e intuitivo che controlla il cambio automatico, mentre tutto intorno troviamo la lussuosa pelle che abbellisce sedili, rivestimenti laterali, portiere, rivestimento del cielo e cruscotto, con una delle cinque opzioni monocolore od otto bicolore. Venendo al propulsore che muove la Classic Defender V8 troviamo un V8 aspirato da 5,0 litri che eroga ben 405 CV e 515 Nm di coppia abbinato ad una trasmissione automatica ZF a otto velocità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)