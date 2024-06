Ferrari Family Day 2024: record di presenze

(Adnkronos) – Il Ferrari Famlly Day 2024 è stata un’edizione record, con oltre 30.000 visitatori. Un evento dedicato a chi lavora in Ferrari ma anche ai loro amici e famiglie, il Ferrari Family Day si è svolto il 22 e 23 giugno 2024, accogliendo un numero impressionante di visitatori. Presenti per l’occasione anche anche il Presidente, John Elkann, il Vicepresidente, Pietro Ferrari e l’Amministratore delegato, Benedetto Vigna.

Il personale Ferrari ha avuto anche la possibilità di conoscere le diverse aree dello stabilimento del Cavallino Rampante, anche quelle riservate, tra cui il Centro Tecnico, il Garage PitStop e la divisione Corse Clienti.



Novità assoluta è stata anche l’apertura e inaugurazione del nuovo Ferrari e-building.

Si tratta di una struttura innovativa, disegnata da Mario Cucinella, un’area dedicata allo sviluppo di nuovi motori ibridi, endotermici e soprattutto elettrici. La prima Ferrari Elettrica sarà presentata nel 2026 e segnerà l’ingresso del Cavallino Rampante, in un segmento di mercato, difficile quanto innovativo, ma ancora acerbo per ospitare supercar del calibro delle Rosse. Un investimento che è costato oltre 200.000 milioni di euro, il Ferrari e-building si estende per una superficie di oltre 42.000 mq. Con la nascita di una nuova area dedicata alle future e nuove supercar ibride, il marchio del Cavallino Rampante prevede di incrementare la sua capacità produttiva fino a 20.000 unità. I primi modelli ad essere assemblati nel nuovo e-building saranno la Ferrari Purosangue e la SF90 Stradale.



