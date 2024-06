Ford F-150 Lightning SuperTruck: giro record a Pikes Peak

(Adnkronos) –

Ford F-150 Lightning SuperTruck è un pick-up sorprendente, completamente elettrico. Un prototipo con prestazioni da supercar, ha sbaragliato la concorrenza in occasione della Pikes Peak International Hill Climb 2024, fermando il cronometro in 8:53.553 minuti. Al volante del velocissimo mezzo della Casa dell’Ovale Blu c’era Romain Dumas, pilota già autore del record assoluto nella categoria elettriche con una Volkswagen ID.R.

Nonostante un problema tecnico che ha spinto Dumas a fermarsi e a effettuare le procedure di ripristino, perdendo così 26 preziosi secondi, la F-150 ha conquistato il gradino più alto del podio. Queste le dichiarazioni di Romain Dumas al termine della vittoriosa performance: “Sono onorato di ottenere questa vittoria con Ford Performance alla Pikes Peak International Hill Climb. Tutto ciò che riguarda questo evento è una sfida perché, a differenza di qualsiasi altra forma di corsa, hai solo una possibilità. Abbiamo affrontato una sfida all’inizio, ma questo mi ha dato solo più determinazione per recuperare il tempo perso nel resto della corsa”.



Prestazioni spaventose quelle del Ford F-150 Lightning SuperTruck, prototipo dalla conformazione di un pick-up. È spinto da tre motori elettrici e alimentato da una batteria a celle NMC Ultra-High Performance. La potenza complessiva supera i 1.600 cavalli, l’estetica della F-150 è stata adattata alle prestazioni. L’enorme alettone posteriore e gli pneumatici slick hanno contribuito in maniera determinante, al raggiungimento di un record che ha dell’incredibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)