Gomme estive: dal 15 aprile è obbligatorio il cambio

(Adnkronos) – Con l’arrivo della primavera, Assogomma e Federpneus ricordano agli automobilisti l’importanza di adeguare l’equipaggiamento del proprio veicolo alla stagione in corso. A partire dal 15 aprile, infatti, si apre il periodo utile per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, il cambio gomme è obbligatorio. Il Codice della Strada prevede che il cambio gomme debba essere effettuato entro il 15 maggio, soprattutto se le gomme invernali montate hanno un indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione. Dopo tale data, la circolazione con pneumatici non conformi può comportare sanzioni. L’impiego di pneumatici estivi nei mesi più caldi è una scelta che va oltre la semplice osservanza delle norme. Con temperature superiori a 7°C, queste coperture offrono una risposta più efficace in frenata, migliorano la tenuta di strada e riducono l’attrito, con effetti positivi sia sul consumo di carburante che sull’usura del battistrada. Le due associazioni del settore invitano i conducenti ad agire con anticipo, evitando le corse dell’ultimo minuto e affidandosi a professionisti qualificati. Solo un rivenditore specializzato può garantire un intervento preciso e un controllo accurato dell’intero assetto ruota. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)