Il mercato moto in novembre cresce dell’8%

(Adnkronos) – Novembre molto positivo per il mercato delle due ruote a motore. Le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori chiudono infatti il mese con un solido +8,8% sullo stesso periodo dell’anno scorso. Nello specifico il mercato ha registrato una crescita percentuale dell’8,85%, pari a ben 18.278 veicoli immatricolati. L’incremento più significativo è stato quello dei ciclomotori con +12,26% secondo gli scooter, che registrano una crescita del 10,59% e 9.272 unità vendute, mentre le moto immettono sul mercato 7.834 mezzi, pari a un incremento del 6,38%. Prosegue anche l’avanzata delle minicar, che registrano un incremento annuo del 24,29% e immettono sul mercato 18.522 veicoli. A trainare questo settore sono soprattutto i quadricicli leggeri per trasporto persone. Infine il mercato dei due ruote elettrici beneficia del passaggio di fine serie e, per il secondo mese consecutivo, registra un parziale positivo con 693 veicoli registrati solo a novembre per una crescita del 26%. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)