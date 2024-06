Il nuovo E-Transit Custom 100% elettrico

(Adnkronos) –

Ford Pro presenta l’E-Transit Custom, offrendo alle piccole e medie imprese (PMI) l'opportunità di elettrificare i loro furgoni da una tonnellata. L'E-Transit Custom è mosso da un efficiente propulsore elettrico che garantisce un'autonomia di guida fino a 337 km e intervalli di manutenzione di due anni con chilometraggio illimitato per ottimizzare i costi di gestione. La capacità di carico è grande e offre un carico utile fino a 1.011 kg , un piano di carico più basso con accesso facilitato e una capacità di traino, leader nella sua categoria, di 2.300 kg. Una ricarica completa con un Ford Pro Home Charger da 11 kW richiede circa 6,7 ore ma i clienti Ford possono anche ricaricare dal 10 all'80% in soli 39 minuti con un caricatore DC da 125 kW.

"Le piccole imprese sono il cuore dell'economia del nostro paese, essenziali per le nostre comunità, e molte di loro si affidano ai furgoni Ford. Il loro punto di vista ci ha permesso di sviluppare una gamma di veicoli elettrici, ibridi plug-in e diesel adatti a supportarli in ogni settore e luogo. Inoltre, abbiamo progettato servizi mirati a rendere la produttività tipica delle grandi flotte accessibile anche alle piccole imprese che non hanno un fleet manager", ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Divisione Veicoli Commerciali, Ford Italia.

L’E-Transit Custom è dotato di un touchscreen da 13 pollici ed è equipaggiato con il sofisticato sistema di infotainment SYNC di Ford supportato da un modem 5G.



