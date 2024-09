Iveco all’IAA Transportation 2024 un’offerta a zero emissioni

(Adnkronos) –

Iveco presenta allo IAA Transportation 2024 i nuovi S-eWay ed eMoovy.

Uno stand che mostra tutti i passi compiuti da Iveco nel suo percorso verso la decarbonizzazione, la sua strategia multi-energetica e un ecosistema di partner in crescita, così come un portafoglio servizi integrati, sono stati gli strumenti che hanno consentito a Iveco di ottenere risultati sorprendenti. Allo IAA Transportation 2024 spazio dunque, alla sostenibilità. Iveco in questa occasione presenta la sua amica gamma di veicoli alimentati a biocarburante HVO, gas naturale, batteria elettrica e idrogeno. Due le novità, il nuovo S-eWay, il veicolo commerciale pesante a zero emissioni e l’eMoovy, il veicolo commerciale leggero (categoria 2,5 a 3,5 tonnellate) sviluppato con Hyundai.

Luca Sra, President Truck Business Unit, Iveco Group, ha illustrato la solida strategia del marchio: “Abbiamo una strategia chiara e coerente fondata su quattro pilastri: Servitization, ciò che chiamiamo “Innovaction”, un forte ecosistema di Partner e il nostro approccio Multi- Energy. Attraverso la Servitization, abbiamo indirizzato la nostra attività dalla vendita di hardware puro a quella di soluzioni integrate di mobilità chiavi in mano. “Innovaction” è il nostro modo di garantire che siamo pronti per qualsiasi sfida futura, riorganizzando le persone e i processi puntando all’eccellenza e all’efficienza operativa”. Spazio a tre aree, Veicoli Multi-Energy, Software Defined e Guida Autonoma.

L'area Multi-Energy presente allo stand Iveco allo IAA Transportation 2024, porta a scoprire l'offerta del Marchio nelle zero emissioni. In quella Software-Defied Vehicle, si parla di connettività, nell'area Guida Autonoma, dei nuovi livelli di sicurezza ed efficienza sulla strada.