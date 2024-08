Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia

(Adnkronos) –

Jeep Avenger conferma di essere uno dei SUV più amati e apprezzati dagli italiani. Secondo i dati di mercato elaborati da Dataforce, Jeep Avenger consolida la sua posizione di leader nel segmento B-SUV, posizionandosi ancora una volta in prima posizione. È il SUV più venduto in Italia nei primi sette mesi del 2024. Merito di un design accattivante ma anche di una gamma completa. Tre motorizzazioni disponibili in gamma, in grado di soddisfare le esigenze del pubblico europeo: • Avenger 100% elettrica: abbina le zero emissioni a prestazioni dinamiche interessanti. Comfort e silenziosità di marcia, la rendono perfetta anche per le trasferte a medio raggio • Avenger 1.2 da 100 CV: cambio manuale per una motorizzazione turbo benzina che offre una guida reattiva a fronte di un’efficienza da record • Avenger e-Hybrid: motore ibrido 48 Volt, cambio automatico e una dotazione di livello superiore. Entro fine anno è previsto l’arrivo della Avenger 4xe a trazione integrale, variante che rappresenterà appieno lo spirito “

Freedom of Choice

” e che consoliderà la gamma del SUV più venduto in Italia nel 2024. La Avenger e la Renegade hanno contributo a rafforzare la posizione sul mercato italiano di Jeep.

Il Marchio specializzato nell’off-road, nel periodo gennaio – luglio 2024, ha consolidato la sua posizione di mercato, posizionandosi in settima posizione, con una quota del 4,5%. Un risultato che dimostra come un brand che abbina piacere di guida e tradizione, sia apprezzato a livello globale anche per il suo spirito di innovazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)