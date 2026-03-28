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KIA EV2, parte la produzione in Europa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La strategia europea di KIA EV2 entra in una fase concreta con l’avvio della produzione nello stabilimento slovacco di Zilina. Un passaggio che segna un’evoluzione importante per il marchio, sempre più focalizzato sull’elettrificazione e sulla localizzazione della produzione nel mercato europeo. 

La nuova KIA EV2 rappresenta il secondo veicolo completamente elettrico prodotto in Europa, confermando la volontà del costruttore di rafforzare la propria presenza nel segmento delle vetture a zero emissioni. 

L’integrazione della EV2 nella linea produttiva è stata resa possibile grazie a un processo di modernizzazione dello stabilimento, che ha introdotto nuove tecnologie e soluzioni robotizzate per gestire la crescente domanda di veicoli elettrici. 

 

La Kia EV2 si inserisce nel segmento dei B-SUV con l’obiettivo di rendere l’elettrico più accessibile a un pubblico ampio. Il modello è disponibile con due opzioni di batteria, pensate per adattarsi a esigenze diverse: una versione più orientata all’utilizzo urbano e una a maggiore autonomia, capace di coprire distanze più ampie. 

Le prestazioni dichiarate indicano percorrenze fino a oltre 450 chilometri nel ciclo WLTP, mentre le soluzioni di ricarica includono sia corrente continua ad alta velocità sia ricarica in corrente alternata, garantendo flessibilità nell’uso quotidiano. 

Dal punto di vista tecnologico, la EV2 integra sistemi digitali avanzati, tra cui aggiornamenti software da remoto e una suite completa di assistenza alla guida. Un pacchetto che risponde alle aspettative di un segmento sempre più competitivo e orientato alla connettività. 

Lo stabilimento di Zilina rappresenta uno degli asset strategici per KIA in Europa. Con migliaia di dipendenti e una produzione destinata a decine di mercati internazionali, l’impianto ha recentemente beneficiato di investimenti significativi per supportare la transizione verso l’elettrico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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