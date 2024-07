Lancia Ypsilon Rally 4 HF: la prova speciale di Miki Biasion

(Adnkronos) – La nuova Lancia Ypsilon 4 HF segna il ritorno del Marchio Italiano nelle competizioni. Debutterà nel 2025 e nell’attesa, la nuova Lancia Ypsilon 4 HF, continua nel suo sviluppo. È stato Miki Biasion tra i primi piloti a provarla in una prova speciale, al fine di metterne a punto assetto, frenata e motore. “Oggi ho guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF e devo riconoscere che le prime sensazioni sono decisamente ottime! Abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti. Sono molto onorato di poter contribuire allo sviluppo sia di Ypsilon Rally 4 HF che di Nuova Lancia Ypsilon HF, due modelli fondamentali nel piano del Rinascimento di Lancia” ha dichiarato Miki Biasion.



Un tre cilindri da 1,2 litri capace di sprigionare una potenza di 212 cavalli. La trazione è anteriore, il cambio è un cinque marce. Presente un differenziale autobloccante meccanico. Una livrea evocativa, per un modello che si candida tra le protagoniste della categoria Rally 4 e dei campionati a due ruote motrici. Con il lancio della Ypsilon HF 4 tornano due firme storiche del Marchio, il logo HF e il logo Lancia Corse HF.

Miki Biasion parteciperà allo sviluppo della vettura. Il pilota italiano è un’icona del Motorsport, sue le innumerevoli vittorie che tra gli anni ‘80 e ‘90, hanno reso celebre il Marchio Lancia nel mondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)