Le auto usate più vendute nel 2024

(Adnkronos) –

Autohero, tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, offre una panoramica sulle ultime tendenze del mercato dell’usato svelando le auto più vendute in Italia nel 2024. Tra le vetture più vendute troviamo la Fiat ancora in testa con il 12% su Autohero delle vendite totali seguita dalle case automobilistiche tedesche Volkswagen, Mercedes, BMW e Renault.

Toyota guida invece la vendita delle auto ibride con la Toyota C-HR e la Toyota Yaris.

“L’impegno di Autohero nel fornire un’offerta diversificata di veicoli di alta qualità, meticolosamente ispezionati e ricondizionati, si riflette nei nostri dati di vendita del 2024. La classifica delle auto più vendute evidenzia alcune continuità con l’anno precedente, come la preferenza per i SUV e la forte fedeltà dei consumatori per il marchio Fiat, simbolo di italianità nel mondo” – ha dichiarato Donald Shehu, Director Retail Italia. “Siamo orgogliosi di poter accompagnare i consumatori in un processo di acquisto della propria auto usata semplice, trasparente e veloce, in linea con le rinnovate richieste del mercato”.

Tra i colori più richiesti si conferma il grigio con un 28% del totale venduto seguito dal bianco e poi il nero. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)