Lexus LBX Morizo RR: il nuovo crossover sportivo

(Adnkronos) – La nuova Lexus LBX Morizo RR è pronta per essere commercializzata in Giappone. Almeno per il momento, difficile che sarà importata in Europa, la Lexus LBR Morizo RR è stata sviluppata da Akido Toyota, appassionato di motorsport, il cui soprannome è "Morizo". Lunga 4,190 metri, larga 1,840 metri e alta 1,535 metri, la LBX ha un passo di 2,580 metri e un peso di 1.440 kg. Rispetto alla sorella "normale", la Morizo dispone di un look specifico e aggressivo. Il frontale è stato completamente rivisto, nuova è la forma del paraurti anteriore che ora incorpora due grandi bocche laterali il cui compito è quello di raffreddare l'impianto frenante e di veicolare i flussi d'aria lateralmente, allo scopo di aumentare la stabilità del veicolo. Specifici per questa versione sono anche i cerchi da 19 pollici. Al retro, la LBX Morizo RR monta un estrattore aria inferiore di chiaro stampo racing. Due i terminali di scarico, uno per lato. Interessante la soluzione del tetto a contrasto con la carrozzeria. Cuore della cinque porte giapponese è un motore 3 cilindri turbo benzina da 1.6 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 304 cavalli (224 kW) per 400 Nm di coppia massima. Si tratta della stessa motorizzazione montata sulla potente Toyota Yaris GR, che consente alla Lexus LBX Morizo RR di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in poco più di 5 secondi. Al momento non è stata rilasciata alcuna informazione in merito alla commercializzazione della LBX Morizo RR nel Vecchio Continente. In Giappone è disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione a 8 rapporti. Il prezzo? Circa 40.000 euro.