Mazda, Nissan, Subaru e Toyota, nuove batterie per auto elettriche

Mazda, Nissan, Subaru e Toyota sono alle prese con una nuova tecnologia destinata a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche. Secondo diverse indiscrezioni, non ufficiali, diversi costruttori giapponesi sono al lavoro da mesi per la produzione e studio di batterie allo stadio solido e non solo.

Toyota sarebbe in procinto di produrre due nuove tipologie di batterie in grado di elevare le prestazioni degli accumulatori tradizionali. Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni saranno prodotte in Giappone, presso due filiali Toyota.

Il costruttore giapponese avrebbe investito circa 1,5 miliardi di euro per la produzione interna di nuove batterie allo stato solido. Il Governo giapponese avrebbe sovvenzionato per un ammontare di circa 550 milioni di euro, il tutto. Il colosso giapponese è alle prese nello sviluppare una nuova tipologia di batteria al litio – ferro – fosfato, accumulatori che saranno montati sui suoi modelli a partire dal 2028. Un upgrade per le sue future auto elettriche che ha richiesto in investimento totale di oltre 970 milioni di euro, di cui poco più di 350 milioni da parte del governo (sovvenzione).

Subaru ha investito oltre 2,92 miliardi di euro per lo sviluppo del nuovo stabilimento di Gunma, sito produttivo che una volta terminato, avrà una capacità produttiva di circa 16 GWh l’anno.

Mazda, grazie anche a una collaborazione con la Panasonic, produrrà una nuova generazione di batterie negli stabilimenti di Suminoe e Kaizuka.