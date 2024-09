Mercedes-Benz eActros 600, International Truck of the Year 2025

(Adnkronos) – Il nuovo Mercedes-Benz eActros 600 conquista il titolo di International Truck of the Year 2025.

Una giuria di esperti giornalisti provenienti da 24 Paesi europei ha premiato il Mercedes-Benz eActros 600 a trazione elettrica. Si tratta del premio più importante del settore, il truck della Casa della Stella a Tre Punte ha convinto la giuria per via della sua elevata efficienza energetica. Il nuovo Mercedes-Benz eActros 600 è in grado di percorrere fino a 502 km con una sola ricarica di energia. Un truck pesante destinato al trasporto a lungo raggio. Nell’ambito dell’European Testing Tour 2024, l’eActros ha percorso, in modalità completamente elettrica, oltre 15.000 km, attraversando un totale di 22 Paesi con una massa totale di 40 tonnellate. In diverse tappe, il camion tedesco a zero emissioni sarebbe stato in grado, teoricamente, di raggiungere fino a 600 km senza una ricarica intermedia.

Karin Radstrom, CEO di Mercedes-Benz Trucks, ha ricevuto il premio in occasione di un evento IAA Transportation 2024 ad Hannover da Gianenrico Griffini, Presidente della giuria IToY: “Siamo orgogliosi ed entusiasti che la giuria abbia scelto il nostro eActros 600 come ‘International Truck of the Year 2025’. Quasi tutti i membri della giuria hanno già provato l’eActros 600 sulle strade di tutta Europa, avendo così la possibilità di sperimentare personalmente le prestazioni del veicolo. Oggi è un giorno di orgoglio per i team che hanno lavorato così duramente negli ultimi anni per rendere questo truck leader sul mercato”.

I giornalisti che hanno partecipato all’eActros 600 European Testing Tour 2024, hanno apprezzato la sua raffinata aerodinamica, un fattore fondamentale per un camion a zero emissioni, destinato al trasporto a lungo raggio. L’aerodinamica è uno dei fattori principali che influenzano il consumo di energia. Anche le prestazioni della catena cinematica, la totale assenza di vibrazioni e l’accelerazione fluida, sono state apprezzate positivamente dai giornalisti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)