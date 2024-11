MG Moto, vendite in crescita anche nel mese di ottobre 2024

(Adnkronos) –

MG Motor continua a crescere in Italia. Anche nel mese di ottobre il trend è stato estremamente positivo, oltre 3.400 unità consegnate per una quota di mercato prossima al 3%. Ottima la partenza della rinnovata gamma SUV, diversi gli ordini raccolti dalle nuove MG Motor ZS Hybrid+ e MG HS nelle due motorizzazioni benzina e ibrido plug-in. Il brand inglese ha deciso per il mese di novembre, di porre la sua attenzione anche su due modelli che rappresentano i pilastri della sua offerta, la MG3 Hybrid+ e la MG ZS benzina, il modello che ha permesso al Brand di arrivare ai vertici della classifica in questa fascia di alimentazione. Esauriti gli incentivi del Governo sulle vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, arriva l’MG Eco Bonus a supporto della MG3 Hybrid+. In caso di rottamazione di un veicolo Euro 3 o Euro 4, il vantaggio cliente è consistente. Una linea completamente aggiornata che si avvale della nuova tecnologia Hybrid+ che sta riscuotendo grande riscontro da parte del pubblico italiano. La raccolta ordini ha già superato le 500 unità. La nuova MG ZS Classic è spinta da un motore da 1.5 litri, un 4 cilindri da 106 cavalli abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Completa la sua dotazione di sicurezza, la suite MG Pilot è compatibile con le nuove norme GSR, recentemente entrate in vigore.

Andrea Bartolomeo – Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy: “La forza della nostra organizzazione è data senza dubbio dalla qualità dei nostri prodotti, certamente dall’ottimo rapporto value for money che riusciamo ad esprimere e che ci ha reso molto popolari su un mercato difficile come quello italiano, ma anche dalla grandissima flessibilità con cui approcciamo il business. In particolare, vorrei specificare che, per quanto riguarda la questione dei dazi che la Commissione Europea ha appena confermato, riusciremo a trovare un opportuno equilibrio affinché non gravi tutto sulle spalle dei clienti e si interrompa il già difficile percorso virtuoso verso la mobilità sostenibile. Vorrei sottolineare che i dazi interessano SOLO ed esclusivamente le vetture 100% elettriche, non hanno nessun impatto sulle altre motorizzazioni né sulle parti di ricambio importate dalla Cina”.

