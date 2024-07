Nismo torna in Europa con Nissan Ariya Nismo

(Adnkronos) –

Nissan Ariya Nismo celebra il 40° anniversario della divisione sportiva del Marchio automobilistico giapponese. Un SUV a zero emissioni dallo stile audace e con prestazioni eccellenti, tanti i dettagli tecnici ed estetici che caratterizzano la nuova Nissan Ariya Nismo. Migliora la sua aerodinamica, cresce la deportanza e la stabilità alle alte velocità. Più potente, più veloce e facile da controllare, grazie al VDC (Vehicle Dinamic Control), la coppia è ottimizzata per garantire la massima motricità. Il sistema Nissan e-4ORCE 4WD è stato ulteriormente migliorato per garantire una più efficace distribuzione della potenza e della coppia sulle 4 ruote e per massimizzare le prestazioni delle sospensioni anteriori e posteriori. Cambiano anche gli interni. Al fine di offrire un’esperienza ancora più esclusiva e un ambiente premium, i rivestimenti neri sono impreziositi da accenti di colore rosso e da sedili speciali Nismo che ricordano, nella conformazione, quelli presenti sulle monoposto di Formula E. Debutterà in anteprima assoluta a Londra, sul circuito dove si svolgeranno le gare finali del Campionato di Formula E.



Mayra González, Divisional Vice President Marketing & Sales, Nissan Europe, ha dichiarato: “

Nismo torna in Europa con una versione di Ariya nuova e ulteriormente migliorata. Nel percorso verso l’elettrificazione della gamma Nissan, è essenziale continuare a offrire prodotti in grado di regalare emozioni ai nostri clienti. Ariya Nismo ha il perfetto equilibrio tra l’accelerazione immediata e fluida delle auto elettriche e l’assetto di un’auto sportiva, dando vita ad un veicolo eccezionale per la guida quotidiana.

” Il crossover elettrico giapponese sarà commercializzato in tutti i mercati europei che già distribuiscono Ariya. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)