Nissan Silence S04, la nanocar elettrica

Nissan Silence S04 è una nanocar elettrica dai grandi contenuti tecnologici. Una “piccola auto elettrica” che si rivolge soprattutto ai giovanissimi che intendono spostarsi agilmente in città, la Nissan Silence S04 è disponibile in due versioni. La L6e si rivolge ai possessori di patente A1 e può essere guidata dai 14 anni in su. Ha un motore da 5,6 kW e può essere equipaggiata con uno o due batterie. La sua autonomia arriva fino a 179 km. La L7e si rivolge invece a chi ha più di 16 anni ed è in possesso della patente B1. Se equipaggiata con una sola batteria il motore è da 6 kW, in presenza di una coppia di batterie il motore è da 14 kW. La sua autonomia arriva fino a 149 km. Lunga 2,28 metri, larga 1,27 metri e alta 1,57 metri, la Nissan Silence S04

ha un raggio di sterzata di soli 3,5 metri.

Capace di ospitate comodamente due persone, ha una ricca dotazione di serie. Impianto di aria condizionata, vetri elettrici, caricatore per smartphone ma anche un impianto audio potente, cinture di sicurezza e freno di stazionamento elettronico, sono presenti nella configurazione standard. Da record, viste le dimensioni ultra-compatte della carrozzeria, la capacità di carico della Silence S04, fino a 247 litri. Tramite l’app My Silence, tantissimi i servizi digitali che consentono un facile e veloce accesso alla vettura e una perfetta gestione delle chiamate e degli itinerari di viaggio. Visto il pubblico a cui si rivolge, immancabile la possibilità di creare da remoto ua propria playlist musicale. Tramite l’app è possibile così effettuare una serie di operazioni tra cui: • accesso alla vettura senza chiavi • localizzazione del mezzo • monitoraggio autonomia e stato di carico da remoto • condivisione dell’accesso alla vettura con altri utenti, tramite la sola chiave digitale. Durante la conferenza stampa Marco Toro, Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha confermato che nel corso dei prossimi mesi, la gamma Silence, sempre commercializzata in Italia, Francia e Germania tramite la rete ufficiale Nissan, si arricchirà di altri modelli, comprese diverse soluzioni dedicate al trasporto commerciale (ultimo miglio). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)