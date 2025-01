Noleggio veicoli: immatricolazioni in ulteriore calo nel quarto trimestre 2024

(Adnkronos) – L’analisi condotta da ANIASA e Dataforce registra nel quarto trimestre del 2024 un trend sempre più negativo delle immatricolazioni a noleggio: -20,85%, che porta la performance complessiva del 2024 a -10,13%. “La non lieve riduzione di immatricolazioni a noleggio registratasi nel 2024 rispetto all’annata record del 2023 è dovuta non solo al calo fisiologico verificatosi dopo la consistente ripresa post- pandemia, ma anche alla complessa situazione che sta attraversando l’intero automotive nazionale ed europeo. Una situazione che vede peraltro il crescente apprezzamento della formula del noleggio, come attestato all’ininterrotto aumento della flotta circolante. All’orizzonte continuano purtroppo a pesare sul settore incertezze normative e regolamentari che con l’ultima Legge di Bilancio si sono ulteriormente radicate con un aggravio economico a carico di oltre 1 milione di lavoratori dipendenti che utilizzano l’auto aziendale. Un appesantimento che potrebbe comportare un’ulteriore frenata delle immatricolazioni nei prossimi mesi. Senza un cambio di rotta sulle politiche sull’auto a noleggio e sulla mobilità pay-per-use nel nostro Paese gli obiettivi fissati in termini di transizione ecologica della nostra mobilità e ripresa di un settore industriale centrale per l’economia sono destinati a restare sulla carta.”, ha commentato il Presidente ANIASA Alberto Viano.



lLa Fiat Panda rimane il modello più noleggiato in assoluto sia nel breve sia nel lungo termine, segue Volkswagen Tiguan, al terzo posto si piazza BMW X1, poi troviamo Toyota C-HR e quinta della Top 5 NLT è Kia Sportage. Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello più noleggiatosi conferma il Fiat Doblò a seguire Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Ford Transit e Fiat Scudo.

Nel noleggio a breve termine la Top 5 delle vetture vede al primo posto MG ZS, seguita da un terzetto di Volkswagen: T-Cross , Taigo e T-Roc . —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)