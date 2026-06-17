Nuova BMW X5, il conto alla rovescia è iniziato

(Adnkronos) – La nuova BMW X5 si avvicina al debutto definitivo e lo fa con l’ambizione di diventare uno dei modelli più avanzati mai realizzati dal marchio tedesco. La quinta generazione dello Sports Activity Vehicle sta completando gli ultimi collaudi nei pressi dello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, dove verrà prodotta e da cui partirà una delle offensive tecnologiche più importanti nella storia recente di BMW.

La grande novità riguarda la gamma motori. Per la prima volta, infatti, la nuova BMW X5 sarà disponibile con cinque differenti tecnologie di propulsione. Accanto alle tradizionali versioni benzina e diesel con sistema mild hybrid a 48 Volt saranno presenti varianti ibride plug-in, una versione completamente elettrica e, successivamente, anche una configurazione alimentata a idrogeno.



Protagonista della nuova famiglia sarà la BMW iX5, il primo SUV della gamma a utilizzare la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive. Il sistema sfrutta una nuova architettura elettrica a 800 Volt e una batteria da 141 kWh per il mercato europeo, la più grande mai installata su una BMW completamente elettrica. Due motori elettrici e la trazione integrale xDrive consentono di sviluppare una potenza complessiva di 578 CV.

Nel 2028 arriverà infatti la BMW iX5 Hydrogen, prima BMW di serie alimentata a idrogeno. Il sistema utilizzerà celle a combustibile di nuova generazione e un innovativo sistema di stoccaggio composto da serbatoi ad alta pressione integrati nella struttura del veicolo, progettati per ottimizzare lo spazio disponibile senza penalizzare abitabilità e capacità di carico.

Sul fronte della dinamica di guida debutta invece il sistema Heart of Joy, una tecnologia derivata dalla futura piattaforma Neue Klasse. La nuova centralina controlla motore, freni, sterzo e recupero dell’energia con una rapidità nettamente superiore rispetto ai sistemi precedenti, migliorando comfort, precisione e stabilità.

La nuova X5 introdurrà inoltre sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e funzionalità avanzate sviluppate per rendere l’interazione tra conducente e veicolo sempre più naturale. Con questa nuova generazione, BMW prepara un futuro in cui elettrico, idrogeno e motori tradizionali convivranno all’interno di un’unica famiglia di prodotto.

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