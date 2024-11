Nuove Yamaha Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally

(Adnkronos) –

Yamaha presenta a EICMA 2024 le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally.

La variante Rally si rivolge agli appassionati del fuoristrada e porta con sé non solo una grafica specifica ma anche diversi e importanti aggiornamenti. La Yamaha Ténéré 700 2025 è stata rivista rispetto alla generazione precedente, in diversi particolari. Il parabrezza è più ampio, nella parte centrale invece, il suo profilo minimal, consente al pilota di avere maggiore spazio soprattutto quando, al fine di distribuire il proprio peso nella guida in fuoristrada, si alza sulle pedane. Il serbatoio benzina è stato spostato in avanti, ha una capacità di 16 litri e contribuisce a una migliore distribuzione delle masse. Frontalmente la Ténéré 7000 ha il classico look da “rally tower”, nuovo è il design del faro che si caratterizza da quattro singole unità luminose a LED incorniciate in una struttura di alluminio. Una moto che ha una spiccata predilezione per l’off-road, grazie anche alla ruota anteriore da 21 pollici. La notevole altezza da terra e le sospensioni a lunga escursione, la rendono perfetta per affrontare anche le situazioni più impegnative. Nuovi i paramani in tinta. La forcella anteriore a steli rovesciati è completamente regolabile in compressione ed estensione, tramite apposite viti poste alla sua estremità superiore. Nuove le piastre di sterzo dotate di morsetto in alluminio forgiato. La corona è in alluminio pressofuso. La Ténéré 700 Rally è equipaggiata con un mono posteriore in alluminio. Sulla rinnovata Yamaha Ténéré 700 2025 debutta il nuovo cruscotto TFT a colori da 6,3 pollici. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)