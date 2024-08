Omoda&Jaecoo punta alla qualità garantita dal costruttore

(Adnkronos) – Sull’onda dello slogan “

in Europa per l’Europa”

, sin dal suo ingresso ufficiale sul mercato italiano, Omoda&Jaecoo “ci ha messo la faccia” confermando il suo massimo impegno verso la qualità e la soddisfazione del cliente finale.

Omoda&Jaecoo in tal senso punta sulla massima assistenza al consumatore grazie ad una rete di vendita e assistenza capillare di ben 40 dealer sul territorio e un pacchetto di garanzia eccezionale per tutti i veicoli venduti in Italia. Come garanzie si parte dal presupposto che tutti i veicoli Omoda&Jaecoo venduti in Italia godono di una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri, con copertura senza limite di chilometraggio per i primi 3 anni. Per i veicoli elettrici invece i componenti critici come il motore di trazione e la batteria sono coperti per ben 8 anni o in alternativa 160.000 chilometri (in questo caso la batteria deve avere come capacità almeno fino al 75% della sua capacità di ricarica). Da segnalare che la garanzia ovviamente copre solo parti e dotazioni originali del veicolo. Sono esclusi dalla copertura sono gli articoli soggetti a normale usura come pastiglie freni, tergicristalli e cinghie. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)