Opel apre gli ordini per il nuovo Combo Electric in Italia

(Adnkronos) –

Opel Combo Electric arriva in Italia. La nuova generazione del multispazio tedesco, si rivolge a chi utilizza l’auto quotidianamente, ma è anche alla ricerca di un pratico van sicuro e dalla forte personalità. Il nuovo Opel Combo Electric mostra un frontale impreziosito da fari Intelli-Lux LED Matrix Light, una tecnologia unica ed esclusiva per un veicolo di questa fascia e segmento di mercato. Novità assoluta è anche la presenza, nell’abitacolo, del nuovo sistema d’infotainment con schermo touch a colori da 10 pollici. Prevista anche la connessione wireless per smartphone di ultima generazione.

ADAS che rendono ogni viaggio alla guida del van elettrico tedesco, decisamente più piacevole e sicuro. Combo Electric è in grado di percorrere fino a 60 km con una sola ricarica di energia.

Opel Combo Electric ha un’autonomia fino a 346 km

La presenza di una pompa di calore ad alta efficienza contribuisce a preservare l’autonomia della batteria alle basse temperature. Il pacco batteria è posizionato sotto il pavimento. Il motore elettrico del nuovo Opel Combo Electric sprigiona una potenza di 136 cavalli per 270 Nm di coppia massima.

Il Combo Electric è capace di raggiungere una velocità massima di 135 km/h.

Notevole è anche la sua capacità di ricarica. Il van elettrico tedesco è capace di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 30 minuti in presenza di una presa di ricarica in corrente continua da 100 kW. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)