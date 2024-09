Polestar, consegnate le prime 4 unità in Italia

(Adnkronos) –

Polestar ha consegnato le prime 4 unità di Polestar 4 in Italia. L’apertura degli ordini già iniziata in Cina, ora con l’arrivo della Polestar 4 in Italia, si rafforza la presenza del brand svedese nel Vecchio continente. Le consegne di queste prime 4 unità rappresenta una tappa significativa nella crescita di un Marchio votato alla sostenibilità. Una silhouette simile a quella di un coupé ma con una versatilità da SUV, la Polestar 4 definisce un nuovo concetto di Sport Utility Vehicle. Disponibile sia nella variante Dual Motor che Single Motor, a trazione integrale o posteriore e con batteria da 100 kWh. La Polestar 4 è la più veloce auto di serie mai prodotta dal Marchio svedese. [H2] Nella configurazione Long Range Dual Motor, brucia i 100 km/h con partenza da fermo in 3,8 secondi grazie a una potenza di 544 CV (400 kW). La variante Long Range Single Motor è dotata di motore posteriore da 272 CV (200 kW), per un’autonomia fino a 620 km nel ciclo WLTP. Nel futuro del costruttore scandinavo è previsto l’arrivo di ulteriori modelli, sempre a zero emissioni, che si posizioneranno in una fascia premium, pur se con dimensioni medie e con contenuti di livello superiore. Nel corso dei prossimi mesi arriverà in Europa anche la Polestar 3, la Polestar 2 e Polestar 4 sono già commercializzate in Italia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)