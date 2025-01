Porsche AG consolida la vendita nel 2024

(Adnkronos) – Nonostante un piccolo calo del 3% Porsche AG conferma una posizione solida nel 2024, con 310.718 vetture consegnate ai clienti in tutto il mondo. L’anno scorso Porsche AG ha rinnovato profondamente la sua gamma di prodotti, con un cambio di generazione di quattro delle sei linee prodotto come: Panamera, Taycan, 911 e Macan. Nel 2024 Porsche ha incrementato inoltre anche la quota di vendita dei prodotti elettrificati che è aumentata dal 22 al 27%, di cui quasi la metà costituita da modelli a trazione puramente elettrica. La nuova Macan elettrica è un esempio e dal suo lancio segna un record di vendita toccando le 18.278 consegne nel mondo. “Questo lancio ci ha letteralmente elettrizzato. Sono pertanto estremamente soddisfatto che negli ultimi mesi siano già stati consegnati ai clienti oltre 18.000 esemplari della Macan completamente elettrica”, ha dichiarato Detlev von Platen, Membro del Consiglio di amministrazione per Vendite e Marketing di Porsche AG. “Nel complesso, abbiamo dimostrato una grande solidità nel 2024, pur in un contesto di mercato difficile. Abbiamo investito molto nel nostro marchio e siamo lieti di constatare come la ripartizione delle nostre vendite nelle singole aree geografiche mondiali sia rimasta molto bilanciata”.

Tra i modelli più venduti nel mondo troviamo l'iconica sportiva 911 con 50.941 esemplari consegnati mentre i modelli 718 Boxster e 718 Cayman hanno totalizzato 23.670 consegne. Lo scorso anno sono state inoltre consegnate 20.836 Taycan, 102.889 unità della Cayenne, modello più venduto in assoluto, ed infine Panamera ha totalizzato 29.587 consegne.