RC Auto in aumento: sale il prezzo delle assicurazioni

(Adnkronos) – Il prezzo delle RC Auto continua a crescere. L’Ivaas ha rilevato che nel solo mese di maggio, le polizze RC Auto stipulate, sono cresciute del 6,8%. Il prezzo è cresciuto in media dell’11%. Si allarga anche la forbice di prezzo tra Nord e Sud, gli incrementi spaziano dal +1,7% registrato a Vibo Valentia fino al 10% di Roma. L’Unione Nazionale Consumatori sostiene che il rialzo dei prezzi delle polizze assicurative non sia giustificato dall’aumento dell’inflazione, visto che i premi salgono, in termini reali, del 6% l’anno. Le tariffe continuano salire, questo il commento del Codacons, che afferma che le imprese assicuratrici vedono crescere la loro redditività e che nell’arco di due anni, la stangata per gli automobilisti italiani ha inciso per oltre 1,5 miliari di euro. Napoli si conferma la città dove costa di più sottoscrivere una polizza RC Auto, il prezzo medio è di 580 euro, segue Prato e Caserta. Le città che hanno subito un incremento più consistente sono invece Roma e Prato, mentre dove conviene di più sottoscrivere un contratto di assicurazione è Enna, il prezzo medio è di 285 euro, segue Potenza con 296 euro.

“Le imprese assicuratrici da un lato sono sempre più ricche, dall’altro sempre meno multate dall’Ivass”, denuncia Assoutenti.

