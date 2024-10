Renault 4 E-Tech Electric, anteprima al Salone dell’Auto di Parigi

(Adnkronos) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Parigi.

Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di Renault 4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. Con il lancio di questa nuova auto elettrica, il Marchio della Losanga conferma la sua volontà di proseguire sulla strada dell’elettrico democratizzando le EV. Più grande e voluminosa della Renault 5 E-Tech Electric, si pone veicolo adatto a soddisfare ogni esigenza di spazio e spostamento. La sua capacità di carico pari a 420 litri, i numerosi vani portaoggetti interni e il sedile passeggero trasformabile in un tavolino, sono solo alcune delle soluzioni ingegnose presenti su questa EV. Oltre 400 km di autonomia per un’auto elettrica carica di stile e tecnologia. Batteria agli ioni di litio da 52 kWh, quattro i moduli presenti in un singolo contenitore. Un’architettura che consente un risparmio di circa 30 kg rispetto alla soluzione montata sulla ZOE. Il peso della batteria è così inferiore ai 300 kg. Il motore montato sulla nuova Renault 4 E-Tech Electric ha una potenza di 110 kW (150 CV) e sprigiona una coppia massima di 245 Nm. Si tratta della stessa unità montata sulla Renault 5 E-Tech Electric.

Sotto il profilo delle prestazioni, nel classico 0 – 100 km/h, la R4 elettrica impiega meno di 8,5 secondi, per passare da 80 a 120 km/h meno di 7 secondi. La velocità massima è di 150 km/h. Tutte le versioni sono equipaggiate con un caricatore in corrente continua da 100 kW. La Casa Madre dichiara per i tempi di ricarica, 4,5 ore per passare dal 10% all’80% in AC da 11 kW e 30 minuti per passare dal 15% all’80% in DC da 100 kW. La configurazione d’accesso ha una potenza leggermente inferiore, 120 CV per 225 Nm e un’autonomia superiore ai 300 km. Il caricatore di bordo in corrente continua, in questo caso, ha una potenza di 80 kW. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)