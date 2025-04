Renault Emblème, la demo-car a doppia alimentazione

(Adnkronos) –

Renault Emblème rappresenta un autentico punto di svolta nella transizione del Costruttore francese verso una mobilità realmente sostenibile. Sviluppata da Ampere, l’unità dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo, la Renault Emblème introduce soluzioni concrete per abbattere la carbon footprint lungo l’intero ciclo di vita, dall’eco-design alla riciclabilità finale. Ogni elemento della vettura è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto ambientale. La struttura adotta materiali innovativi e riciclati, come alluminio e fibre naturali, mentre l’efficienza aerodinamica trae beneficio dall’esperienza maturata in Formula 1. Un coefficiente Cx di soli 0,25, un design raffinato e linee da shooting brake. Cuore tecnologico del progetto è la doppia motorizzazione elettrica: una batteria da 40 kWh e una cella a combustibile alimentata da idrogeno a basse emissioni. Questo binomio consente di percorrere fino a 1.000 km con due pieni di idrogeno in meno di cinque minuti, mantenendo al tempo stesso tutti i vantaggi della trazione elettrica come silenziosità, risposta immediata e zero emissioni allo scarico. L’abitacolo riflette l’anima innovativa della vettura. Il display OpenR panorama da 1,2 metri trasforma l’esperienza a bordo in un’interazione fluida tra conducente e passeggeri. L’utilizzo di materiali sostenibili è spinto ai massimi livelli: dai rivestimenti in lino e fibre d’ananas alle soluzioni Shy Tech, tutto è pensato per coniugare estetica, comfort e impatto ambientale ridotto.

Renault Emblème è anche simbolo di produzione responsabile. Ogni componente chiave, dal motore elettrico alla batteria, è realizzato in Francia in stabilimenti alimentati da energia rinnovabile. Grazie a una filiera corta e altamente controllata, la vettura vanta una riduzione del 70% delle emissioni in fase produttiva. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)