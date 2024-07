Skoda Kamiq 2024: più che un facelift

(Adnkronos) –

Skoda Kamiq dopo il facelift, si ripresenta con un aspetto più deciso e massiccio. Con le sue dimensioni compatte si posiziona di diritto nel segmento dei B-SUV, la nuova Skoda Kamiq è lunga 4,24 metri, larga 1,79 metri, alta 1,55 metri e ha un passo di 2,64 metri Interessante è anche la sua capacità di carico, la Kamiq ha un bagagliaio dal vano regolare con una capienza standard di 400 litri, ampliabile fino a 1.395 litri con i sedili posteriori reclinati e che possono essere abbattuti nella configurazione 60:40. La calandra è di dimensioni generose in total black, soluzione che crea un gradevole contrasto con la tinta carrozzeria. Nuovi anche i gruppi ottici, sono sdoppiati e hanno un design più complesso. A richiesta possono essere dotati di tecnologia Matrix LED. Anche la parte posteriore ha subito un piccolo ritocco ed ora il lettering “Skoda” sul portellone sostituisce il logo della Casa ceca. L’abitacolo si presenta con finiture di ottima qualità, al centro della plancia è posizionato il display da 10,25 pollici, un sistema d’infotainment totalmente nuovo. Come da tradizione del Marchio boemo, tante le piccole soluzioni dirette a migliorare la vita a bordo, come la tasca porta smartphone nello schienale dei sedili anteriori e l’ombrello integrato nella portiera del conducente. Sul fronte sicurezza, la suite ADAS di livello 2, disponibile in opzione con il pacchetto Travel Assist, include anche il cruise control adattivo ed il sistema di mantenimento della corsia.

La nuova Skoda Kamiq 2024 è disponibile con un’ampia gamma di motori benzina. Si parte dal 1.0 TSI 3 cilindri turbo da 95 e 115 Cv, per passare al 1.5 TSI, 4 cilindri turbo da 150 CV. Tutti le motorizzazioni sono abbinabili a un cambio manuale a 6 marce o a un cambio automatico DSG a 7 rapporti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)