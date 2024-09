Skoda Superb Sleeper Edition, sicurezza e carattere

(Adnkronos) –

Skoda Superb Sleeper Edition nasce sull’onda dell’entusiasmo commerciale dell’ammiraglia del marchio boemo. Giunge alla sua quarta generazione, dopo esser stata venduta in oltre 1,6 milioni di esemplari, la Skoda Superb è costruita nel Regno Unito dal Reparto RE Performance. Nasce sulla base della Superb integrale, dunque, il suo stile è inalterato, la sola vernice carrozzeria Royal Green ne caratterizza il suo appeal. Si tratta di una tinta introdotta nella gamma del Regno Unito nel 2023 per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III. L’abitacolo presenta interni in pelle traforata color cognac con cuciture a contrasto e funzione di massaggio, sia per il sedile conducente che passeggero. Diverse le tecnologie che assicurano il massimo comfort, dal clima tri-zona al parabrezza riscaldato senza tralasciare il volante a tre razze in pelle riscaldato, il Virtual Cockpit, il navigatore satellitare Columbus con display touchscreen da 9,2″ e il Wi-Fi integrato. Nella ricca dotazione di serie fa parte anche l’impianto audio firmato CANTON. L’allestimento top di gamma comprende anche il Lauren & Klement, configurazione che offre di serie i gruppi ottici Full Matrix LED con AFS, il Lane Assist, il bagagliaio a comando elettrico con Virtual Pedal, il Park Assist e la telecamera Rear View Parking.



È lunga 4,90 metri, larga 1,849 metri, alta 1,482 metri e ha un passo di 2,841 metri, la Superb presenta una delle migliori capacità di carico del suo segmento, con una capienza standard di 660 litri, ampliabili a 1.950 litri con i sedili posteriori ribaltati.

