Smart celebra il Giubileo 2025

(Adnkronos) – In occasione dell’anno del Giubileo a Roma, smart celebra una guida inedita dedicata alla città eterna. Il rapporto tra smart e la città di Roma è da sempre caratterizzato da un profondo legame simbolico e culturale. Lo scorso anno, smart ha festeggiato un importante traguardo: il Giubileo del marchio, 25 anni dal lancio sul mercato della prima smart fortwo nel 1998, la city-coupé che ha inventato il segmento della due posti più amata dai romani.

smart celebra Roma con un'iniziativa speciale per tutti gli appassionati del buon cibo: una guida esclusiva dei 25 luoghi unici della Capitale, suddivisi in 5 categorie tematiche. – Roma alla Spina, la prima categoria tratta di una selezione esclusiva di cinque birrerie romane – Soste Elettriche, una guida che propone una selezione dei migliori bar, ristoranti e bistrot di Roma situati in prossimità di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. – Roma Verde, una selezione di locali immersi nel verde, tra giardini nascosti e terrazze panoramiche – Bocconi Veloci, una guida che include cinque ristoranti che offrono piatti rapidi ma ricchi di sapore – Twist, una selezione di spazi innovativi dove la creatività e una mentalità aperta si traducono in formule originali per vivere una pausa piacevole e fuori dall'ordinario.