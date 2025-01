Stellantis rafforza il controllo sulla produzione dei cambi eDCT

(Adnkronos) –

Stellantis ha ufficializzato l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Punch Powertrain, società belga specializzata nello sviluppo di sistemi di trasmissione avanzati per il settore automobilistico. Con questa operazione strategica, il colosso dell’automotive ottiene la gestione diretta di tutte le fasi di progettazione e produzione delle trasmissioni eDCT. Questa decisione interessa direttamente gli stabilimenti di Metz, in Francia, e di Mirafiori, a Torino, dove inizialmente la produzione era frutto di una joint venture. Ora il Gruppo assume il controllo totale, puntando su una maggiore integrazione industriale e tecnologica. Il cambio eDCT è un sistema a doppia frizione dotato di un motore elettrico da 21 kW, progettato per migliorare le prestazioni dei propulsori a combustione interna. Questo sistema permette di ottimizzare la distribuzione della coppia e della potenza, garantendo una significativa riduzione dei consumi in ambito urbano, con il motore termico che può restare spento fino al 50% del tempo. Grazie a una progettazione innovativa, la trasmissione eDCT si distingue per la riduzione del peso e dei costi di produzione, contribuendo al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La scelta di Stellantis di internalizzare la gestione di questa tecnologia si inserisce nella sua strategia di espansione della gamma ibrida MHEV e plug-in PHEV, consolidando il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)