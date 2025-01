Suzuki Swift tra le finaliste del prestigioso World Car Awards 2025

(Adnkronos) – La nuova Suzuki Swift, icona di compattezza e innovazione, si contende il titolo di World Car of the Year 2025.

La nuova generazione della Suzuki Swift si distingue a livello internazionale, conquistando un posto tra le dieci finaliste del World Car of the Year 2025 e tra le Top 5 nella categoria World Urban Car. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza tecnologica e l’efficienza di un modello che ha saputo evolversi senza perdere il suo DNA distintivo. Con una struttura leggera, un’avanzata tecnologia ibrida e un design rinnovato, la quarta generazione della Swift rappresenta un perfetto equilibrio tra dinamicità, efficienza e praticità, caratteristiche che ne hanno fatto una delle citycar più apprezzate a livello globale. Dalla sua prima apparizione nel 2004, la Suzuki Swift ha conquistato il mercato internazionale, raggiungendo oltre 9,6 milioni di unità vendute in 169 Paesi. La sua popolarità è il risultato di un continuo miglioramento tecnologico e di una filosofia progettuale incentrata su affidabilità e innovazione. Istituiti nel 2004, i World Car Awards sono tra i premi più prestigiosi nel mondo dell’automotive. Un team di 96 giornalisti specializzati, provenienti da 30 Paesi, ha selezionato e valutato i migliori modelli lanciati tra gennaio 2024 e marzo 2025. Le tre vetture finaliste saranno annunciate a marzo 2025, mentre la proclamazione del vincitore assoluto avverrà nel mese di aprile. Sarà la Suzuki Swift a conquistare il titolo di World Car of the Year?

