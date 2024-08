Togg T10F, fastback, turca ed elettrica

(Adnkronos) – Ultimi collaudi per la nuova Togg T10F, auto elettrica turca che sarà commercializzata sul mercato europeo nel corso del 2025. Uno stile elegante e contenuti all’altezza dei migliori competitor europei, queste le prerogative di un modello dalle grandi ambizioni, gli ordini della Togg T10F

partiranno da inizio 2025.

Si tratta del secondo modello del costruttore turco, lunga 4,83 metri, larga 1,881 metri e alta 1,56 metri, la T10F ha un passo di 2,89 metri. Dimensioni considerevoli per un SUV elettrico la cui dotazione di bordo è tipicamente da ammiraglia. La plancia presenta un doppio display, quello per il guidatore è da 12,3 pollici, maestoso invece quello adibito all’intrattenimento e funzioni di bordo, display da ben 29 pollici. Visto il posizionamento della vettura, immancabili alcune tecnologie, tra cui gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e la connettività wireless. Tre le versioni inizialmente disponibili della T10F: • RWD Standard Range (trazione posteriore) • RWD Long Range (trazione posteriore) • AWD (trazione integrale e doppia unità elettrica). Per quanto concerne l’autonomia, la T10F RWD ha un motore elettrico da 160 kW per 350 Nm di coppia massima e un’autonoma fino a 600 km nel caso si opti per la batteria da 88,5 kWh. La Togg T10F AWD è spinta da una coppia di motori per una potenza complessiva di 320 kW e una coppia di 700 Nm. La sua autonomia arriva fino a 530 km grazie a un pacco batteria da 88,5 kWh. Le prime consegne della Togg T10F partiranno dal mese di aprile 2025 —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)