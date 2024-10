Touring Superleggera Veloce12, sound, prestazioni ed esclusività

(Adnkronos) – La Touring Superleggera VeloceV12 è una Gran Turismo che esprime un perfetto equilibrio fra eleganza e prestazioni. Sarà prodotta in soli 30 esemplari, per realizzare la Touring Superleggera VeloceV12 occorrono circa 5.000 ore di lavorazione. Un corpo interamente fatto a mano, tutti i collegamenti tra telaio e carrozzeria, sono stati disegnati al CAD per una massima precisione. Nessuna vibrazione, nessun disallineamento tra passaruota, cofano e baule. Componenti che saranno sottoposti a rigorose analisi FEM, ossia una tecnica di simulazione virtuale che ha come obiettivo la risoluzione di ogni problema fisico. Nel realizzare la VeloceV12 fondamentale è stata l’analisi della fluidodinamica computazionale (CFD), al fine di ottimizzare i flussi d’aria intorno alla vettura.

Touring Superleggera VeloceV12, una supercar con uno stile retrò

Il suo design è un perfetto abbinamento fra passato e futuro. Superfici eleganti e curve, ampie e ben definite, una perfetta rappresentazione di ciò che deve esprimere un modello della Carrozzeria Touring Superleggera. Il cuore della Veloce12 è un motore V12 da 5474 cc ad aspirazione naturale. Sprigiona una potenza di oltre 500 cavalli per una coppia massima di 419 Nm. La Touring Superleggera VeloceV12 raggiunge una velocità massima di 320 km/h. Nello 0 – 100 km/h impiega soli 4,4 secondi. L’impianto frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo e prevede all’anteriore dischi da 380 mm con pinze a sei pistoncini. Al retro sono presenti dischi da 380 mm e pinze a quattro pistoncini. La produzione inizierà a partire dal primo trimestre 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)