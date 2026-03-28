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Volkswagen ID Cross: il nuovo SUV elettrico compatto

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La strategia elettrica di Volkswagen entra in una nuova fase con l’arrivo della Volkswagen ID Cross, un SUV compatto destinato a giocare un ruolo chiave nel segmento delle elettriche accessibili. Il debutto commerciale è previsto in Europa nell’autunno 2026, con un prezzo d’ingresso attorno ai 28.000 euro. 

Pensata per un utilizzo quotidiano, la nuova Volkswagen ID Cross si rivolge a chi cerca una mobilità elettrica concreta, senza compromessi su spazio, qualità e tecnologia. Il modello è già stato avvistato ad Amsterdam con livrea camouflage, segno che la fase di sviluppo è ormai avanzata. 

Il linguaggio stilistico introduce il nuovo corso Volkswagen denominato “
Pure Positive”
, caratterizzato da linee pulite, proporzioni equilibrate e una presenza su strada volutamente essenziale ma solida. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia: ambiente ordinato, materiali curati e un’impostazione orientata a categorie superiori. 

 

La ID Cross propone una configurazione a cinque posti con un utilizzo intelligente dello spazio interno, pensato per garantire comfort e praticità nell’uso quotidiano. L’interfaccia utente punta su comandi intuitivi e display di grandi dimensioni, riducendo la complessità e migliorando l’esperienza di guida. 

Dal punto di vista tecnico, il SUV elettrico Volkswagen si distingue per una gamma articolata. Sono previsti tre livelli di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV, abbinati a due tagli di batteria da 37 kWh e 52 kWh netti.
 

Questa combinazione consente di coprire esigenze molto diverse, dalla mobilità urbana fino ai tragitti più lunghi. Anche la ricarica è stata pensata per adattarsi a scenari differenti: la ID Cross supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 90 kW, che salgono a 105 kW con la batteria più capiente. 

Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, progettati per aumentare sicurezza e comfort, contribuendo a rendere il modello competitivo in un segmento sempre più affollato. 

Con dimensioni compatte, contenuti tecnologici aggiornati e un prezzo accessibile, la ID Cross si inserisce come una proposta concreta per ampliare la diffusione dell’elettrico, mantenendo standard qualitativi elevati e una forte attenzione all’usabilità quotidiana. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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