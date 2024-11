Zonsen ha presentato in anteprima in Eicma quattro nuovi modelli

(Adnkronos) –

ZONSEN ha presentato ad EICMA 2024 in anteprima assoluta, quattro nuovi modelli del brand premium Cyclone.

Si parte dall' RX600, una moto dalla grande potenza e affidabilità soprattutto nell'off-road impegnativo, con un nuovo propulsore bicilindrico a 8 valvole da 550 cc. Il secondo è l'RA600 che integra due mondi. Quello dell'heritage cruiser e quello tecnologico. Si presenta in una classica veste accattivante "total black", ma adotta anch'esso il nuovo bicilindrico da 550 cc, con un'accelerazione 0-100 km in 5,6 secondi. Segue il RT1, una due ruote che monta un nuovo motore 2 valvole raffreddato a liquido. Si caratterizza da una trasmissione automatica, dal nuovo tubo di scarico e dalla centralina Bosch, creata appositamente per far risparmiare carburante e ridurre le emissioni. L'ultima novità di casa Zonsen è l'RA125 Plus mosso da un propulsore sempre monociclindro 4T da 125 cc. Euro 5+, nonostante la cilindrata piccola è un prodotto ideale anche per le lunghe percorrenze.