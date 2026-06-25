Al via a Roma Congresso internazionale della salute orale

(Adnkronos) – Esperti della comunità scientifica italiana e internazionale, e rappresentanti delle istituzioni, si sono riuniti a Roma per discutere il futuro della salute orale, il valore della prevenzione e il contributo della ricerca al benessere delle persone. L’occasione è il Congresso internazionale della salute orale (Ciso) in corso a Roma, oggi all’Auditorium della Conciliazione e domani alla Camera dei deputati per la cerimonia conclusiva e la firma del primo Manifesto della salute orale. “Un evento fortemente voluto da Curasept per il suo 25esimo anniversario, nato con l’obiettivo di offrire al Paese uno spazio di riflessione e confronto sul valore della prevenzione. La prima giornata del congresso – si legge in una nota – è incentrata al confronto scientifico e multidisciplinare sui temi della prevenzione, della ricerca clinica e dell’impatto della salute orale sulla qualità della vita. Ad aprire i lavori Andrea Lemma, Id Curasept, seguito dai saluti istituzionali di Andrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto superiore di sanità”.

Il programma entrerà quindi nel vivo con il tavolo tecnico ‘Prevention and Clinical Research in Europe’, che vedrà il contributo di alcuni tra i più autorevoli esperti europei del settore: David Herrera, Dean della Universidad Complutense de Madrid, e Dagmar Else Slot della Vrije Universiteit Amsterdam. Moderato da Filippo Graziani, past president della European Federation of Periodontology (Efp), il confronto approfondirà le più recenti evidenze scientifiche e le prospettive della ricerca clinica in Europa, evidenziando il ruolo strategico della prevenzione per la sostenibilità dei sistemi sanitari. La salute orale sarà poi affrontata nella sua dimensione più ampia attraverso il dialogo ‘Benessere generale, fisico e relazionale’, che metterà in luce le connessioni tra salute della bocca, equilibrio psicofisico e qualità delle relazioni sociali. Interverranno Carlo Cafiero, dell’università Federico II, e Maria Beatrice Toro, direttrice di Scint, con la moderazione di Giordano Bordini, Dds.

Tra i momenti centrali della giornata, la tavola rotonda dedicata a ‘Salute orale e qualità della vita in pazienti con fattori di rischio e special needs’ analizzerà le esigenze di persone fragili e pazienti con particolari condizioni cliniche, sottolineando l’importanza di percorsi di prevenzione e assistenza personalizzati. Al confronto parteciperanno Valentina Teresa Giuliani Rò (Aidi), Gianluca Russo, presidente Iip, e Ludovico Sbordone della Fondazione Sidp, moderati dal farmacista Ambrogio Marcelletti. Spazio anche all’approfondimento scientifico con le relazioni ‘La chimica che cura, oltre l’Oral Care’, a cura di Restituta Castellaccio, ed ‘Evidence-Based Medicine’, affidata a Marta Giovannardi, dedicate all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e al valore dell’innovazione supportata dalle evidenze cliniche.

La giornata si concluderà con la tavola rotonda internazionale ‘The mission of scientific societies: yesterday, today and tomorrow’, un confronto sul ruolo delle società scientifiche nella diffusione della conoscenza, nella formazione dei professionisti e nella promozione della salute pubblica. Interverranno Raffaele Cavalcanti, presidente eletto della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), Tiziano Testori, presidente del Lake Como Institute, e Nicola West, president Elect della European Federation of Periodontology (Efp), moderati da Matteo Basso, co-fondatore Mitp European Board. La chiusura dei lavori della prima giornata di congresso è affidata a Giulia Giovannardi, Cmso Curasept.

“Con il Congresso Internazionale della salute orale abbiamo voluto creare un momento di confronto che riunisse le migliori competenze scientifiche, cliniche e istituzionali attorno a una convinzione che guida da sempre il nostro lavoro: la salute orale è parte integrante della salute della persona e auspichiamo sia riconosciuta come una priorità di sanità pubblica e privata. In occasione dei 25 anni di Curasept abbiamo scelto di restituire al Paese un progetto che guarda al futuro, promuovendo conoscenza, prevenzione e ricerca. La presenza di autorevoli esperti italiani e internazionali testimonia la necessità di costruire un approccio sempre più integrato alla salute, capace di generare benefici clinici, sociali ed economici per i cittadini e per il sistema sanitario”, commenta Stefano Giovannardi, presidente di Curasept.

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