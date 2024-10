Ascolta e vedrai | Stagione 2 – Trailer

(Adnkronos) – “Ascolta e vedrai” è il podcast dell’Oculista Italiano che descrive le principali problematiche della vista, consiglia semplici accorgimenti che possono aiutaci a mantenere gli occhi in buona salute e informa sulle prospettive di risultato delle terapie. Sette nuovi episodi, sette tematiche essenziali, raccontate sempre con un linguaggio accessibile e informale. In questa seconda stagione parleremo di: intelligenza artificiale in oftalmologia; stili di vita e malattie oculari degenerative; mosche volanti e degenerazioni vitreali; DMLE e degenerazioni retiniche; microbioma e infezioni oculari; rischi odierni per gli occhi dei bambini; antibiotici e malattie oculari; le arbovirosi e le infezioni agli occhi trasmesse dalle zanzare; robotica e chirurgia oculare. L’Oculista Italiano è il punto di riferimento online per i medici oculisti, i farmacisti e per tutti coloro che sono affascinati dalla magia della visione: scopri le ultime news su www.oculistaitaliano.it.

